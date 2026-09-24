Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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24.09.2026 12:29:00
Idorsia Aktie News: Anleger schicken Idorsia am Donnerstagmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Idorsia. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 4,46 CHF.
Die Idorsia-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 4,46 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'717 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Idorsia-Aktie bis auf 4,42 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 4,55 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 302'474 Idorsia-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 7,56 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2026). Derzeit notiert die Idorsia-Aktie damit 41,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2026 (2,80 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Idorsia-Aktie.
Idorsia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. Am 30.07.2026 legte Idorsia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 CHF gegenüber -0,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Mit einem Umsatz von 52.86 Mio. CHF, gegenüber 72.24 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -26,83 Prozent präsentiert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Idorsia die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Idorsia einen Verlust von -0,622 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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