Die Aktionäre schickten das Papier von Idorsia nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 3,62 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'486 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Idorsia-Aktie bis auf 3,62 CHF. Bei 3,59 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Idorsia-Aktien beläuft sich auf 53'267 Stück.

Am 30.06.2026 markierte das Papier bei 7,56 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Idorsia-Aktie liegt somit 52,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Idorsia-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Idorsia liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Idorsia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,40 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 49,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 61.92 Mio. CHF, während im Vorjahreszeitraum 41.49 Mio. CHF ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Idorsia am 25.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 08.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Idorsia-Verlust in Höhe von -0,707 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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