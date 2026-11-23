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23.11.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Nachmittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Idorsia. Das Papier von Idorsia legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,8 Prozent auf 3,69 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Idorsia zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,8 Prozent auf 3,69 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'676 Punkten steht. Die Idorsia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,69 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 3,59 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 267'815 Idorsia-Aktien.
Bei 7,56 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Idorsia-Aktie mit einem Kursplus von 105,10 Prozent wieder erreichen. Am 16.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Idorsia-Aktie. Idorsia veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,40 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41.49 Mio. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 61.92 Mio. CHF ausgewiesen.
Idorsia wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 08.02.2028.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,707 CHF je Idorsia-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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