Die Idorsia-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 3,64 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'607 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Idorsia-Aktie bei 3,69 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,59 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 144'770 Idorsia-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,56 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.06.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 107,92 Prozent. Am 16.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,80 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 23,13 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Idorsia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Am 29.10.2026 lud Idorsia zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -0,40 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 61.92 Mio. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.49 Mio. CHF umgesetzt.

Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Idorsia Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 08.02.2028 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,707 CHF je Idorsia-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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