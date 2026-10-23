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23.10.2026 09:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Vormittag im Minus
Die Aktie von Idorsia gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Idorsia-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 4,22 CHF ab.
Die Idorsia-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 4,22 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'446 Punkten steht. Der Kurs der Idorsia-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,16 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,25 CHF. Zuletzt wechselten 23'893 Idorsia-Aktien den Besitzer.
Am 30.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Idorsia-Aktie derzeit noch 79,15 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2026 (2,80 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Idorsia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Idorsia am 30.07.2026. Das EPS lag bei -0,42 CHF. Ein Jahr zuvor waren -0,06 CHF je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Idorsia in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -26,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 52.86 Mio. CHF im Vergleich zu 72.24 Mio. CHF im Vorjahresquartal.
Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 26.10.2027 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,750 CHF je Idorsia-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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