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23.10.2026 12:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Idorsia. Die Idorsia-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 4,12 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 4,12 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'366 Punkten steht. Der Kurs der Idorsia-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,12 CHF nach. Bei 4,25 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 57'641 Idorsia-Aktien den Besitzer.
Am 30.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 83,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Idorsia-Aktie. Am 16.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,23 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. Am 30.07.2026 legte Idorsia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,42 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Idorsia ein Ergebnis je Aktie von -0,06 CHF vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Die Idorsia-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Idorsia dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,750 CHF je Idorsia-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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