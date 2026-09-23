Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittwochvormittag mit Kursplus

Um 09:28 Uhr ging es für das Idorsia-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 4,74 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'860 Punkten notiert. Der Kurs der Idorsia-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,76 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 4,75 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 13'080 Idorsia-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,56 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Idorsia-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,80 CHF am 16.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Idorsia-Aktie derzeit noch 41,06 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. Am 30.07.2026 äusserte sich Idorsia zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 CHF gegenüber -0,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Idorsia 72.24 Mio. CHF umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Idorsia Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Idorsia rechnen Experten am 26.10.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,622 CHF je Aktie in den Idorsia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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