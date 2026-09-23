Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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23.09.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Nachmittag im Minus
Die Aktie von Idorsia gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Idorsia-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 4,69 CHF.
Die Idorsia-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 4,69 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'804 Punkten notiert. Im Tief verlor die Idorsia-Aktie bis auf 4,69 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,75 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 148'621 Idorsia-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 30.06.2026 auf bis zu 7,56 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Idorsia-Aktie damit 37,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 40,46 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Idorsia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Idorsia 0,000 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Idorsia am 30.07.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 CHF gegenüber -0,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -26,83 Prozent zurück. Hier wurden 52.86 Mio. CHF gegenüber 72.24 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Idorsia-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Am 26.10.2027 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Laut Analysten dürfte Idorsia im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,622 CHF einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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Idorsia am 23.09.2026
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