Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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23.09.2026 12:29:00
Idorsia Aktie News: Anleger greifen bei Idorsia am Mittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Idorsia. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 4,78 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Idorsia nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 4,78 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'800 Punkten steht. Bei 4,83 CHF markierte die Idorsia-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 4,75 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Idorsia-Aktien beläuft sich auf 59'468 Stück.
Am 30.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF an. Derzeit notiert die Idorsia-Aktie damit 36,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Idorsia-Aktie liegt somit 70,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Idorsia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Idorsia am 30.07.2026 vor. Idorsia hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,42 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 CHF je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -26,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 72.24 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 52.86 Mio. CHF.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. Idorsia dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Idorsia 2026 einen Verlust in Höhe von -0,622 CHF ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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