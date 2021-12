Idorsia Aktie News: Idorsia steigt

Das Papier von Idorsia legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0.4 Prozent auf 18.30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 16'144 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Idorsia-Aktie bei 18.70 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 18.36 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Idorsia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47'655 Stück gehandelt.

Analysten gehen davon aus, dass Idorsia 2022 einen Verlust in Höhe von -3.566 CHF je Aktie ausweisen dürften.

Idorsia Ltd ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entdeckung und Entwicklung von Niedermolekültherapeutika zur Erschliessung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert ist. Idorsia Ltd entstand im Jahr 2017 nach der Ausgliederung aus der Actelion Pharmaceutical Ltd., die durch Johnson & Johnson übernommen wurde. Die Produktpipeline von Idorsia umfasst vier Arzneimittelkandidaten in der klinischen Phase 3 sowie sechs Produkte in Phase 1 und 2 für unterschiedliche therapeutische Bereiche, einschliesslich seltener Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Gefässspasmen im Zusammenhang mit aneurysmatischen Subarachnoidalblutungen, Therapieresistente Hypertonie, Muskeldystrophie Duchenne, kardiovaskuläre Störungen, immunologische Störungen und Orphan-Erkrankungen.

Redaktion finanzen.net