Idorsia Aktie News: Idorsia reagiert am Vormittag positiv

Um 09:28 Uhr ging es für das Idorsia-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 4,83 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'762 Punkten steht. In der Spitze legte die Idorsia-Aktie bis auf 4,88 CHF zu. Bei 4,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 27'932 Idorsia-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 7,56 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,46 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,80 CHF am 16.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Idorsia-Aktie derzeit noch 42,16 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Idorsia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Idorsia am 30.07.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 52.86 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von -26,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Idorsia-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,622 CHF je Idorsia-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Idorsia-Aktie

SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Idorsia von vor 5 Jahren verloren

SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Idorsia von vor 3 Jahren bedeutet

SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor einem Jahr eingefahren