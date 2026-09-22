Idorsia Aktie News: Idorsia am Nachmittag billiger

Um 16:28 Uhr fiel die Idorsia-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 4,79 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'808 Punkten steht. Im Tief verlor die Idorsia-Aktie bis auf 4,73 CHF. Bei 4,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 342'805 Idorsia-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.06.2026 bei 7,56 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,89 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,80 CHF am 16.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Idorsia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 52.86 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von -26,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Idorsia die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Idorsia einen Verlust von -0,622 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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