Idorsia Aktie News: Idorsia büsst am Mittag ein

Der Idorsia-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 4,79 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'850 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Idorsia-Aktie ging bis auf 4,74 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 139'661 Idorsia-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Idorsia-Aktie mit einem Kursplus von 57,96 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Derzeit notiert die Idorsia-Aktie damit 71,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. Am 30.07.2026 äusserte sich Idorsia zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Idorsia hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,42 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,622 CHF je Idorsia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Idorsia-Aktie

SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Idorsia von vor 5 Jahren verloren

SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Idorsia von vor 3 Jahren bedeutet

SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor einem Jahr eingefahren