Idorsia Aktie News: Idorsia am Vormittag mit Verlusten

Die Idorsia-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 4,78 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'627 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Idorsia-Aktie bis auf 4,78 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,81 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 54'119 Idorsia-Aktien umgesetzt.

Am 30.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 7,56 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Idorsia-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 16.03.2026 Kursverluste bis auf 2,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Idorsia-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Idorsia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Idorsia 0,000 CHF aus. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Idorsia hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,42 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 CHF je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Idorsia in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -26,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 52.86 Mio. CHF im Vergleich zu 72.24 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Idorsia rechnen Experten am 26.10.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,622 CHF je Idorsia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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