Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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21.09.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Nachmittag tiefer
Die Aktie von Idorsia gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Idorsia-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 4,78 CHF ab.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 4,78 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'763 Punkten liegt. Bei 4,75 CHF markierte die Idorsia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,81 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 284'309 Idorsia-Aktien gehandelt.
Am 30.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,56 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 58,16 Prozent Plus fehlen der Idorsia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 2,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Idorsia-Aktie 41,53 Prozent sinken.
Nachdem Idorsia seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Idorsia am 30.07.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Idorsia in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -26,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Idorsia im Jahr 2026 -0,622 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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