Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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21.09.2026 12:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Idorsia gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 4,77 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Idorsia nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,4 Prozent auf 4,77 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'748 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Idorsia-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,76 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 4,81 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 119'887 Idorsia-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 30.06.2026 auf bis zu 7,56 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Idorsia-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,80 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Idorsia-Aktie 70,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Idorsia am 30.07.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,42 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Idorsia ein Ergebnis je Aktie von -0,06 CHF vermeldet. Der Umsatz lag bei 52.86 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von -26,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Idorsia-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,622 CHF je Idorsia-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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