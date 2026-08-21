Idorsia Aktie News: Idorsia am Vormittag in Rot

Die Aktionäre schickten das Papier von Idorsia nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,0 Prozent auf 5,55 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'129 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Idorsia-Aktie bis auf 5,50 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,55 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 75'224 Idorsia-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.06.2026 bei 7,56 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,34 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.08.2025 bei 2,42 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Idorsia-Aktie 56,45 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Idorsia am 30.07.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,42 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,06 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Idorsia 72.24 Mio. CHF umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Idorsia Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Idorsia rechnen Experten am 26.10.2027.

In der Idorsia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,562 CHF je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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