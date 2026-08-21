Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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21.08.2026 12:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia verbilligt sich am Freitagmittag
Die Aktie von Idorsia gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Idorsia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Minus bei 5,43 CHF.
Der Idorsia-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 5,43 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'113 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Idorsia-Aktie bisher bei 5,38 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,55 CHF. Der Tagesumsatz der Idorsia-Aktie belief sich zuletzt auf 450'055 Aktien.
Am 30.06.2026 markierte das Papier bei 7,56 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,35 Prozent. Am 22.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,42 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Idorsia-Aktie 124,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Idorsia 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 30.07.2026 hat Idorsia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,42 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -26,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Idorsia am 29.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,562 CHF je Idorsia-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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