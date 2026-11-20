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20.11.2026 09:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia tendiert am Vormittag südwärts
Die Aktie von Idorsia gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Idorsia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 3,70 CHF.
Um 09:28 Uhr rutschte die Idorsia-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 3,70 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'677 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Idorsia-Aktie bei 3,68 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 3,71 CHF. Der Tagesumsatz der Idorsia-Aktie belief sich zuletzt auf 30'081 Aktien.
Am 30.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 7,56 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 104,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 16.03.2026 Kursverluste bis auf 2,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Idorsia-Aktie 32,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Idorsia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Idorsia gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Idorsia hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,40 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 61.92 Mio. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 49,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41.49 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 08.02.2028.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,707 CHF je Idorsia-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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