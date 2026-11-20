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20.11.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Freitagnachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Idorsia. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 3,66 CHF.
Das Papier von Idorsia gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 3,66 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'574 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Idorsia-Aktie bei 3,62 CHF. Bei 3,71 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 339'097 Idorsia-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.06.2026 bei 7,56 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Idorsia-Aktie derzeit noch 106,67 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,80 CHF. Dieser Wert wurde am 16.03.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,59 Prozent.
Idorsia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Idorsia am 29.10.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 CHF gegenüber -0,40 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41.49 Mio. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 61.92 Mio. CHF ausgewiesen.
Die Idorsia-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 08.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Idorsia.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Idorsia 2026 einen Verlust in Höhe von -0,707 CHF ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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