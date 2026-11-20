Die Idorsia-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 2,6 Prozent auf 3,65 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'609 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Idorsia-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,62 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,71 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 281'290 Idorsia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.06.2026 bei 7,56 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 107,24 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 16.03.2026 auf bis zu 2,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Idorsia-Aktie damit 30,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Idorsia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Am 29.10.2026 hat Idorsia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Idorsia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,40 CHF je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 61.92 Mio. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Idorsia einen Umsatz von 41.49 Mio. CHF eingefahren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 08.02.2028 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,707 CHF je Aktie in den Idorsia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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