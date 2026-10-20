Idorsia Aktie News: Anleger schicken Idorsia am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Der Idorsia-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 4,15 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'271 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Idorsia-Aktie ging bis auf 4,12 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,12 CHF. Zuletzt wechselten 13'373 Idorsia-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 7,56 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 82,26 Prozent. Am 16.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Idorsia-Aktie liegt somit 48,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Idorsia-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Idorsia am 30.07.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,42 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Idorsia -0,06 CHF je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Idorsia am 29.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

2026 dürfte Idorsia einen Verlust von -0,750 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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