Idorsia Aktie News: Idorsia tendiert am Dienstagmittag tiefer

Die Idorsia-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 4,12 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'239 Punkten steht. Der Kurs der Idorsia-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,11 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,12 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 62'633 Idorsia-Aktien.

Am 30.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 83,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Idorsia-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 32,19 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Idorsia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Idorsia liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Idorsia 72.24 Mio. CHF umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Idorsia wird am 29.10.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Idorsia-Verlust in Höhe von -0,750 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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