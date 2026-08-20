Idorsia Aktie News: Idorsia am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:28 Uhr stieg die Idorsia-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 5,97 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'242 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Idorsia-Aktie bisher bei 6,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,90 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 73'736 Idorsia-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 7,56 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2026). Der derzeitige Kurs der Idorsia-Aktie liegt somit 21,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,42 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,55 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Idorsia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Idorsia am 30.07.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 52.86 Mio. CHF – eine Minderung von -26,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 72.24 Mio. CHF eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. Am 26.10.2027 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

2026 dürfte Idorsia einen Verlust von -0,562 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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