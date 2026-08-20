Idorsia Aktie News: Idorsia wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Die Idorsia-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 4,1 Prozent auf 5,56 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'130 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Idorsia-Aktie bis auf 5,54 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,90 CHF. Bisher wurden heute 504'758 Idorsia-Aktien gehandelt.

Am 30.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 7,56 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Idorsia-Aktie derzeit noch 36,09 Prozent Luft nach oben. Am 22.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,42 CHF. Mit Abgaben von 56,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Idorsia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus. Am 30.07.2026 lud Idorsia zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei -0,42 CHF. Ein Jahr zuvor waren -0,06 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 52.86 Mio. CHF – eine Minderung von -26,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 72.24 Mio. CHF eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Idorsia rechnen Experten am 26.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,562 CHF je Idorsia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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