Idorsia Aktie News: Idorsia tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Idorsia nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,2 Prozent auf 6,03 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'000 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Idorsia-Aktie bei 6,09 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,93 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Idorsia-Aktien beläuft sich auf 491'538 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,56 CHF) erklomm das Papier am 30.06.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Idorsia-Aktie 25,37 Prozent zulegen. Bei 2,42 CHF erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Idorsia-Aktie 149,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. Am 28.04.2026 legte Idorsia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,23 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 57.39 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -2,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 58.88 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2026 erfolgen. Am 27.07.2027 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Idorsia im Jahr 2026 -0,537 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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