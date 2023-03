Idorsia Aktie News: Idorsia am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 04:28 Uhr fiel die Idorsia-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 3,9 Prozent auf 11,22 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 13'992 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Idorsia-Aktie ging bis auf 10,60 CHF. Bei 11,22 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 453'294 Idorsia-Aktien gehandelt.

Am 08.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,42 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Idorsia-Aktie mit einem Kursplus von 45,05 Prozent wieder erreichen. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Idorsia am 07.02.2023 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,05 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,32 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 980,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 54,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,00 CHF in den Büchern gestanden.

Idorsia dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 25.04.2023 präsentieren. Am 18.04.2024 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Idorsia 2023 einen Verlust in Höhe von -3,621 CHF ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch