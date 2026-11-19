Die Idorsia-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 3,85 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'953 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Idorsia-Aktie bei 3,85 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,83 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 23'908 Idorsia-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.06.2026 auf bis zu 7,56 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 96,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Idorsia-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 16.03.2026 Kursverluste bis auf 2,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Idorsia-Aktie liegt somit 37,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Idorsia-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Am 29.10.2026 äusserte sich Idorsia zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,40 CHF erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Idorsia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 61.92 Mio. CHF im Vergleich zu 41.49 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Idorsia am 25.02.2027 präsentieren. Am 08.02.2028 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Idorsia 2026 einen Verlust in Höhe von -0,707 CHF je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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