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19.11.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Donnerstagnachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Idorsia gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Idorsia gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 3,82 CHF abwärts.
Die Idorsia-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 3,82 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'838 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Idorsia-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,76 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 3,83 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 236'300 Idorsia-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,56 CHF) erklomm das Papier am 30.06.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 97,91 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,80 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Idorsia-Aktie liegt somit 36,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Idorsia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. Idorsia veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 CHF gegenüber -0,40 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Idorsia im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 61.92 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 41.49 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Idorsia am 25.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 08.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Idorsia.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,707 CHF je Idorsia-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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