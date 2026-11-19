Im SIX SX-Handel gewannen die Idorsia-Papiere um 12:28 Uhr 0,1 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'852 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Idorsia-Aktie bis auf 3,85 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,83 CHF. Der Tagesumsatz der Idorsia-Aktie belief sich zuletzt auf 114'499 Aktien.

Am 30.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 96,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Idorsia-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,80 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Idorsia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus. Idorsia liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Idorsia -0,40 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 61.92 Mio. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.49 Mio. CHF in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Am 08.02.2028 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,707 CHF je Idorsia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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