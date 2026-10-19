Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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19.10.2026 09:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Montagvormittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Idorsia gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Idorsia-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,5 Prozent auf 4,04 CHF ab.
Die Idorsia-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 4,04 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'201 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Idorsia-Aktie ging bis auf 4,02 CHF. Mit einem Wert von 4,03 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Idorsia-Aktien beläuft sich auf 60'402 Stück.
Am 30.06.2026 markierte das Papier bei 7,56 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 87,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 16.03.2026 Kursverluste bis auf 2,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Idorsia-Aktie liegt somit 44,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Idorsia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,42 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Idorsia -0,06 CHF je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Idorsia rechnen Experten am 26.10.2027.
2026 dürfte Idorsia einen Verlust von -0,750 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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