Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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19.10.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Idorsia gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Idorsia-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 4,11 CHF.
Die Idorsia-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 4,11 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'210 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Idorsia-Aktie bisher bei 4,14 CHF. Bei 4,03 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 306'726 Idorsia-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 30.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF. Der derzeitige Kurs der Idorsia-Aktie liegt somit 45,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 2,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 16.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Idorsia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus. Am 30.07.2026 legte Idorsia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,42 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,06 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Idorsia in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -26,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Idorsia am 29.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Idorsia-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.
Analysten gehen davon aus, dass Idorsia 2026 einen Verlust in Höhe von -0,750 CHF je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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