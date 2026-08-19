Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittwochnachmittag höher

Das Papier von Idorsia konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 3,0 Prozent auf 5,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'232 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Idorsia-Aktie bei 5,84 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,55 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 457'282 Idorsia-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.06.2026 bei 7,56 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,34 Prozent. Bei einem Wert von 2,42 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Idorsia-Aktie 58,36 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. Am 30.07.2026 hat Idorsia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Idorsia am 29.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,562 CHF je Aktie in den Idorsia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Idorsia-Aktie

Idorsia vor Durchbruch in den USA? DEA will Quviviq-Hürden senken - Aktie mit Plus

SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Idorsia von vor 5 Jahren bedeutet

SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Idorsia von vor 3 Jahren bedeutet