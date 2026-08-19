Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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19.08.2026 12:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Idorsia. Die Idorsia-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 5,70 CHF.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 5,70 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'164 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Idorsia-Aktie bis auf 5,84 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 5,55 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 275'668 Idorsia-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 7,56 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Idorsia-Aktie liegt somit 24,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,42 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,63 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Idorsia 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Idorsia am 30.07.2026. Idorsia hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,42 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 CHF je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 52.86 Mio. CHF, gegenüber 72.24 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -26,83 Prozent präsentiert.
Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Idorsia veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Idorsia-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Idorsia einen Verlust von -0,562 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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