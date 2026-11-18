Die Idorsia-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 3,92 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'060 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Idorsia-Aktie bisher bei 3,91 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 3,96 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Idorsia-Aktien beläuft sich auf 39'525 Stück.

Bei einem Wert von 7,56 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Idorsia-Aktie somit 48,20 Prozent niedriger. Bei 2,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 16.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Idorsia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. Idorsia liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Idorsia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,40 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 61.92 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41.49 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Idorsia rechnen Experten am 08.02.2028.

In der Idorsia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,707 CHF je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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