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18.09.2026 09:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia steigt am Freitagvormittag

Idorsia Aktie News: Idorsia steigt am Freitagvormittag

Die Aktie von Idorsia gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 4,94 CHF zu.

Idorsia
4.99 CHF 1.55%
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Das Papier von Idorsia legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 4,94 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'675 Punkten steht. Die Idorsia-Aktie legte bis auf 4,98 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 4,94 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 77'691 Idorsia-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,56 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 52,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 2,80 CHF fiel das Papier am 16.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Idorsia-Aktie mit einem Verlust von 43,47 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Idorsia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Idorsia am 30.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,42 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -26,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 72.24 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 52.86 Mio. CHF.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Idorsia Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,622 CHF je Idorsia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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