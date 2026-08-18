Idorsia Aktie News: Idorsia tendiert am Vormittag tiefer

Die Idorsia-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 1,8 Prozent auf 5,78 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'176 Punkten steht. In der Spitze büsste die Idorsia-Aktie bis auf 5,78 CHF ein. Bei 5,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 44'199 Idorsia-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,56 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,80 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,42 CHF erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 58,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Idorsia seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. Am 30.07.2026 hat Idorsia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 CHF gegenüber -0,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -26,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72.24 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,562 CHF je Idorsia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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