Idorsia Aktie News: Idorsia tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Idorsia-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 5,73 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'156 Punkten steht. In der Spitze fiel die Idorsia-Aktie bis auf 5,67 CHF. Bei 5,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Idorsia-Aktie belief sich zuletzt auf 688'266 Aktien.

Am 30.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,56 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Idorsia-Aktie 32,05 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 2,42 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 57,82 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Idorsia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus. Idorsia veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 CHF gegenüber -0,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Idorsia rechnen Experten am 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Idorsia einen Verlust von -0,562 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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