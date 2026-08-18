Idorsia Aktie News: Idorsia am Dienstagmittag im Minusbereich

Die Idorsia-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 5,77 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'108 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Idorsia-Aktie bis auf 5,74 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,80 CHF. Der Tagesumsatz der Idorsia-Aktie belief sich zuletzt auf 297'199 Aktien.

Am 30.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,56 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,14 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.08.2025 (2,42 CHF). Abschläge von 58,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Idorsia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Idorsia am 30.07.2026. Idorsia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,42 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Idorsia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52.86 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -26,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Idorsia wird am 29.10.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Idorsia die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Laut Analysten dürfte Idorsia im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,562 CHF einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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