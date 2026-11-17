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17.11.2026 09:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Vormittag leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Idorsia. Die Idorsia-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 3,94 CHF ab.
Der Idorsia-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 3,94 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'277 Punkten liegt. Die Idorsia-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,88 CHF ab. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 3,94 CHF. Zuletzt wechselten 15'773 Idorsia-Aktien den Besitzer.
Bei 7,56 CHF markierte der Titel am 30.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 91,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Idorsia-Aktie. Am 16.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,80 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 29,06 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Idorsia am 29.10.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Idorsia ein Ergebnis je Aktie von -0,40 CHF vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Idorsia im vergangenen Quartal 61.92 Mio. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 49,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Idorsia 41.49 Mio. CHF umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Idorsia am 25.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 08.02.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Idorsia einen Verlust von -0,707 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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