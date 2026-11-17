Die Idorsia-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 3,95 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'128 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Idorsia-Aktie ging bis auf 3,88 CHF. Bei 3,94 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 396'827 Idorsia-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,56 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.06.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 91,30 Prozent. Am 16.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,28 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Idorsia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Idorsia 0,000 CHF aus. Am 29.10.2026 legte Idorsia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Idorsia ein Ergebnis je Aktie von -0,40 CHF vermeldet. Beim Umsatz wurden 61.92 Mio. CHF gegenüber 41.49 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Idorsia am 25.02.2027 vorlegen. Am 08.02.2028 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

2026 dürfte Idorsia einen Verlust von -0,707 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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