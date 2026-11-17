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17.11.2026 12:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia tendiert am Dienstagmittag tiefer
Die Aktie von Idorsia gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Idorsia gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 3,92 CHF abwärts.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 3,92 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'211 Punkten steht. Die Idorsia-Aktie sank bis auf 3,88 CHF. Bei 3,94 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 145'546 Idorsia-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,56 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.06.2026 erreicht. 93,05 Prozent Plus fehlen der Idorsia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,80 CHF ab. Abschläge von 28,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten Idorsia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Am 29.10.2026 hat Idorsia die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,40 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 49,24 Prozent auf 61.92 Mio. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41.49 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 08.02.2028 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,707 CHF je Idorsia-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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