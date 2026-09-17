Idorsia Aktie News: Idorsia am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

Um 09:28 Uhr wies die Idorsia-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 5,01 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'623 Punkten notiert. Die Idorsia-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,04 CHF an. Bei 5,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 48'769 Idorsia-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,56 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 50,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2026 (2,80 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Idorsia-Aktie 44,21 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Idorsia 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Idorsia liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,42 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,06 CHF erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 52.86 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von -26,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Idorsia 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Idorsia am 29.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Idorsia-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,622 CHF je Idorsia-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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