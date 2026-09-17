Idorsia Aktie News: Idorsia gibt am Donnerstagnachmittag ab

Die Idorsia-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 4,93 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'702 Punkten liegt. Bei 4,88 CHF markierte die Idorsia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 5,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 247'863 Idorsia-Aktien.

Am 30.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Idorsia-Aktie derzeit noch 53,47 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Idorsia-Aktie ist somit 43,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Idorsia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus. Am 30.07.2026 lud Idorsia zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Idorsia 52.86 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -26,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 72.24 Mio. CHF umgesetzt worden.

Idorsia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Idorsia rechnen Experten am 26.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Idorsia im Jahr 2026 -0,622 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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