Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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17.09.2026 12:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia tendiert am Mittag südwärts
Die Aktie von Idorsia gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Idorsia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 4,91 CHF.
Der Idorsia-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 4,91 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'608 Punkten steht. In der Spitze büsste die Idorsia-Aktie bis auf 4,88 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,00 CHF. Der Tagesumsatz der Idorsia-Aktie belief sich zuletzt auf 152'428 Aktien.
Am 30.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,56 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Idorsia-Aktie 53,97 Prozent zulegen. Am 16.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,80 CHF ab. Mit Abgaben von 43,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Idorsia seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. Am 30.07.2026 hat Idorsia die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Idorsia hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,42 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 72.24 Mio. CHF gelegen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Idorsia am 29.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Idorsia-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.
Analysten gehen davon aus, dass Idorsia 2026 einen Verlust in Höhe von -0,622 CHF je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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