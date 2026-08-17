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Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438

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17.08.2026 09:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia gewinnt am Vormittag

Idorsia Aktie News: Idorsia gewinnt am Vormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Idorsia. Zuletzt stieg die Idorsia-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 5,96 CHF.

Idorsia
6.09 CHF 1.37%
Kaufen Verkaufen

Die Idorsia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 5,96 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'298 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Idorsia-Aktie bisher bei 6,00 CHF. Bei 5,92 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 28'069 Idorsia-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,56 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Idorsia-Aktie 26,95 Prozent zulegen. Am 22.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,42 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 59,45 Prozent würde die Idorsia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Idorsia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. Am 30.07.2026 hat Idorsia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,42 CHF. Ein Jahr zuvor waren -0,06 CHF je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 52.86 Mio. CHF, gegenüber 72.24 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -26,83 Prozent präsentiert.

Idorsia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Idorsia dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,562 CHF je Idorsia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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