Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.08.2026 09:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia gewinnt am Vormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Idorsia. Zuletzt stieg die Idorsia-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 5,96 CHF.
Die Idorsia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 5,96 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'298 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Idorsia-Aktie bisher bei 6,00 CHF. Bei 5,92 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 28'069 Idorsia-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 7,56 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Idorsia-Aktie 26,95 Prozent zulegen. Am 22.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,42 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 59,45 Prozent würde die Idorsia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Idorsia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. Am 30.07.2026 hat Idorsia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,42 CHF. Ein Jahr zuvor waren -0,06 CHF je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 52.86 Mio. CHF, gegenüber 72.24 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -26,83 Prozent präsentiert.
Idorsia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Idorsia dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,562 CHF je Idorsia-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Idorsia-Aktie
Idorsia vor Durchbruch in den USA? DEA will Quviviq-Hürden senken - Aktie mit Plus
SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Idorsia von vor 5 Jahren bedeutet
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Idorsia von vor 3 Jahren bedeutet
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Idorsia AG
|
09:29
|Idorsia Aktie News: Idorsia gewinnt am Vormittag (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Schwacher Handel: SPI zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Idorsia Aktie News: Idorsia am Freitagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Idorsia Aktie News: Idorsia gibt am Freitagmittag ab (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Verluste in Zürich: SPI liegt im Minus (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Handel in Zürich: SPI zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI steigt schlussendlich (finanzen.ch)
Analysen zu Idorsia AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit leichten Verlusten -- DAX mit überschaubaren Abschlägen aber auf Sicht des Rekordhochs -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein leichter Abwärtstrend zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls leicht abwärts. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.