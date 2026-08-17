Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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17.08.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Idorsia gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Idorsia-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 5,85 CHF abwärts.
Die Idorsia-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 5,85 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'213 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Idorsia-Aktie bis auf 5,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,92 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 668'854 Idorsia-Aktien.
Am 30.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,23 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.08.2025 bei 2,42 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Idorsia-Aktie 142,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Idorsia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus. Idorsia liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,42 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Idorsia ein Ergebnis je Aktie von -0,06 CHF vermeldet. Das vergangene Quartal hat Idorsia mit einem Umsatz von insgesamt 52.86 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um -26,83 Prozent verringert.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,562 CHF je Idorsia-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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