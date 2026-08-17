Idorsia Aktie News: Idorsia gewinnt am Montagmittag

Die Idorsia-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 6,12 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'240 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Idorsia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,13 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,92 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Idorsia-Aktien beläuft sich auf 283'295 Stück.

Bei einem Wert von 7,56 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Idorsia-Aktie mit einem Kursplus von 23,63 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.08.2025 Kursverluste bis auf 2,42 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Idorsia-Aktie liegt somit 153,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Idorsia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Idorsia veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Idorsia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Idorsia dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Idorsia-Verlust in Höhe von -0,562 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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