Idorsia Aktie News: Idorsia am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 3,88 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'346 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Idorsia-Aktie bis auf 3,86 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 3,86 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19'562 Idorsia-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.06.2026 bei 7,56 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Idorsia-Aktie mit einem Kursplus von 94,95 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,80 CHF. Dieser Wert wurde am 16.03.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Idorsia-Aktie 38,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Idorsia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. Am 29.10.2026 hat Idorsia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,40 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 49,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 61.92 Mio. CHF, während im Vorjahreszeitraum 41.49 Mio. CHF ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Idorsia am 25.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 08.02.2028.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,707 CHF je Idorsia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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