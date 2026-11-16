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16.11.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia reagiert am Montagnachmittag positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Idorsia. Die Aktionäre schickten das Papier von Idorsia nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 3,95 CHF.
Das Papier von Idorsia legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 3,95 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'400 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Idorsia-Aktie bei 4,04 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,86 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 399'539 Idorsia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 30.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF. Der derzeitige Kurs der Idorsia-Aktie liegt somit 47,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Idorsia-Aktie mit einem Verlust von 29,28 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Idorsia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF. Am 29.10.2026 hat Idorsia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Idorsia hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,40 CHF je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Idorsia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 61.92 Mio. CHF im Vergleich zu 41.49 Mio. CHF im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Idorsia am 25.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 08.02.2028.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,707 CHF je Idorsia-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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